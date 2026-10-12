College Fest

By Katie Taylor
LAST WEEKEND, TOAST HOSTED ITS 41 COLLEGEFEST FOR LOCAL STUDENTS. FOOD, ENTERTAINMENT, AND TRAVEL BRANDS FILLED THE CITIZEN HOUSE OF BLUES ON SUNDAY WITH ROKU GIVEAWAYS AND OLLIPOP SODAS.
LOCATED RIGHT BY FENWAY PARK, STUDENTS TRAVELED FROM ALL DIFFERENT SCHOOLS TO CHECK IT OUT. OPEN TO ANYONE IN COLLEGE, COLLEGEFEST HAS BEEN A LONG-STANDING WAY TO BE PART OF THE GREATER BOSTON COMMUNITY.
HOWEVER, MORE THAN JUST STUDENTS CAME TO COLLEGEFEST. BRAND REPRESENTATIVES SET UP STANDS ALL OVER THE BUILDINGS FOR PEOPLE TO EXPLORE. LESSER EVIL, PROVIDING HEALTHIER SNACK OPTIONS, WAS ONE OF MANY COMPANIES TO COME TO THE EVENT. EVAN GODDARD, THEIR CHIP-BAG MASCOT, SHARED WHY THEY PARTICIPATED.
“WE KNEW THAT THE OUTCOME HERE IN BOSTON AND WITH THE COLLEGE STUDENTS WAS GOING TO BE HUGE, AND WE REALLY WANTED TO SUPPORT THE LOCAL COMMUNITY HERE.”
FOR BRANDS LIKE LESSER EVIL, COLLEGEFEST OFFERS THEM A WAY TO LEND A HELPING HAND. WHILE LESSER EVIL SHARED FREE BAGS OF THEIR NEW CHIP RELEASES, COMPANIES SUCH AS FLIXBUS AND SCHOLARTRIP OFFERED TRAVEL COUCHES FOR STUDENTS WHO NEED TO COMMUTE OR TRAVEL FAR TO GET HOME.
FOR BOTH LOCAL BUSINESSES AND STUDENTS, COLLEGEFEST WAS A WAY FOR THE BOSTON COMMUNITY TO SHINE. NEXT YEAR, COLLEGEFEST PLANS ON RETURNING FOR ITS 42ND YEAR TO KEEP THIS BACK-TO-SCHOOL TRADITION ALIVE.